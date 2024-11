Dungeons e Dragons – L’onore dei ladri: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 8 novembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Dungeons e Dragons – L’onore dei ladri, film del 2023 diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, basato sul gioco di ruolo da tavola. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il bardo Edgin Darvis ha trascorso anni a lavorare come membro degli Arpisti, spie che hanno giurato di combattere la tirannia e le ingiustizie senza chiedere nulla in cambio, fino a quando sua moglie viene uccisa da uno dei Maghi Rossi che aveva affrontato in missione, portandolo a rinnegare il suo giuramento da arpista. Accompagnato dalla barbara Holga Kilgore, Edgin tenta di rifarsi una vita insieme alla donna e a sua figlia Kira dedicandosi al furto, formando una squadra con lo stregone dilettante Simon Aumar e il ladro Forge Fitzwilliam. Una missione porta il gruppo a infiltrarsi in un’ex roccaforte degli Arpisti dove Edgin intende recuperare la Tavoletta del Risveglio, un artefatto magico che permette di resuscitare chiunque, anche chi sia stato ucciso da una lama dei Maghi Rossi, per far tornare in vita sua moglie, mentre la nuova alleata di Forge, Sofina, approfitta dell’irruzione per rubare un corno magico dalla roccaforte. Purtroppo Edgin fa inavvertitamente scattare un allarme e nella colluttazione che ne segue Sofina blocca il tempo con un incantesimo per fuggire con il corno; Simon e Forge riescono a sfuggire al sortilegio e a scappare a loro volta con la tavoletta, ma Edgin e Holga restano invece bloccati e vengono catturati.

Dungeons e Dragons – L’onore dei ladri: il cast

Abbiamo visto la trama di Dungeons e Dragons – L’onore dei ladri, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Chris Pine: Edgin Darvis

Michelle Rodriguez: Holga Kilgore

Regé-Jean Page: Xenk Yendar

Justice Smith: Simon Aumar

Sophia Lillis: Doric

Hugh Grant: Forge Fitzwilliam

Streaming e tv

Dove vedere Dungeons e Dragons – L’onore dei ladri in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 8 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.