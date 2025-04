Dune: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, giovedì 3 aprile 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Dune, film del 2021 diretto da Denis Villeneuve. La pellicola è la prima parte dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Frank Herbert, primo capitolo del ciclo di Dune, già trasposto nel film del 1984 di David Lynch e con due miniserie tv. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un distante futuro dell’umanità esiste un pianeta chiamato Arrakis, detto “Dune”. Questo pianeta, completamente sabbioso, è l’unica fonte della sostanza più preziosa dell’universo, la “spezia”: essa è una sostanza psichedelica simile a una polvere luccicante e presente nelle sabbie che coprono il pianeta, che conferisce il dono della premonizione e amplifica le capacità mentali, rendendo possibile l’utilizzo dei macchinari per il viaggio interstellare; è inoltre ritenuta sacra dai nativi di Dune, i Fremen, per via degli effetti visionari che ha sugli umani. Un giorno l’imperatore Shaddam Corrino IV toglie il controllo del pianeta Arrakis alla crudele casata Harkonnen per darlo nelle mani della nobile famiglia Atreides, la cui popolarità continua a crescere nel resto dell’Imperium.

Il figlio del Duca Leto Atreides, il giovane Paul, ha sogni ricorrenti su una ragazza Fremen; tali sogni spesso hanno tratti premonitori, e quando questi figurano la morte del suo maestro di spada Duncan Idaho, Paul tenta inutilmente di avvertirlo prima che questi parta in ricognizione su Arrakis, mentre lo sostituirà Gurney Halleck. La madre di Paul, Lady Jessica, riconosce in quanto strega Bene Gesserit il potenziale dei sogni del figlio che sta addestrando a usare i poteri della voce, e lo comunica a Gaius Helen Mohiam, veridica Bene Gesserit dell’Imperatore; Paul viene così saggiato dalla veridica, tramite una strana e inquietante prova di resistenza, e dimostra di essere degno di ereditare il potere, ma scopre anche che le Bene Gesserit hanno da secoli incrociato linee di sangue per creare il Kwisatz Haderach, un eletto in grado di usare i loro poteri a un livello mai visto e cambiare l’universo.

Intanto, pur ipotizzando che l’offerta di Arrakis faccia parte di una complessa trappola creata dall’Imperatore, atta a fare sì che gli Harkonnen li combattano per riaverne il controllo indebolendo il loro potere, il Duca Leto obbedisce per onore e lascia la sua casa sul pianeta Caladan, portando con sé la sua famiglia e il resto dei suoi uomini. Leto prende il controllo di un’operazione di estrazione della spezia, resa pericolosa dalla presenza di enormi vermi delle sabbie, creature native di Arrakis. Nonostante l’Imperatore abbia eletto il planetologo Liet-Kynes per arbitrare il cambio di gestione su Arrakis, la situazione è stata chiaramente minata dall’inizio dagli stessi Harkonnen, ancor prima che lasciassero il pianeta. Alcuni Fremen sul pianeta riconoscono in Paul l’eletto che le Bene Gesserit hanno profetizzato da secoli, mentre il ragazzo continua a sperimentare sogni premonitori sulla ragazza Fremen.

Dune: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Dune, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Timothée Chalamet: Paul Atreides

Rebecca Ferguson: Lady Jessica Atreides

Oscar Isaac: duca Leto Atreides

Josh Brolin: Gurney Halleck

Stellan Skarsgård: barone Vladimir Harkonnen

Charlotte Rampling: Gaius Helen Mohiam

Dave Bautista: Glossu “Bestia” Rabban Harkonnen

Stephen McKinley Henderson: Thufir Hawat

Zendaya: Chani

David Dastmalchian: Piter De Vries

Chang Chen: dott. Wellington Yueh

Sharon Duncan-Brewster: dott.ssa Liet-Kynes

Jason Momoa: Duncan Idaho

Javier Bardem: Stilgar

Babs Olusanmokun: Jamis

Souad Faress: veridica Bene Gesserit imperiale

Streaming e tv

Dove vedere Dune in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 3 aprile 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.