Duecentomila ore, testo e significato della canzone di Ana Mena al Festival di Sanremo 2022

DUECENTOMILA ORE TESTO – Ana Mena è in gara al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Duecentomila ore”. L’artista si esibirà sul palco dell’Ariston con l’orchestra e gareggerà per la vittoria finale. Ma vediamo insieme le parole della sua canzone:

Sola io ti aspetterò

A cena da sola

In mezzo al fumo di mille parole

Di canzoni che non hanno età

Sulla pelle il tuo sapore

Non si muove

Siamo bravi a continuare

A farci male

lo che non cercavo un ragazzo di strada

Poi mi hai distratta

Vendendomi un’altra bugia

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

È un’altra sera

Che se n’è andata

È questa attesa

Che è disperata

È l’aria fredda

Di una giornata

Così di fretta

Dimenticata

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

Autori

Chi ha scritto Duecentomila ore, la canzone di Ana Mena al Festival di Sanremo 2022? Di R. Pagliarulo – S. Tognini – F. Abbate – R. Pagliarulo. Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Diana/Spiraglio di Periferia – Milano – Salerno

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il testo di Duecentomila ore, la canzone di Ana Mena al Festival di Sanremo 2022, ma dove vedere le kermesse in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.