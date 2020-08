Due gran figli di, il film: trama, cast e streaming

Questa sera, domenica 30 agosto 2020, va in onda il film Due gran figli di, una commedia del 2017 diretta da Lawrence Sher. Le riprese si sono svolte tra Atlanta e Miami e il film ha incassato a livello internazionale 25.6 milioni di dollari. Nonostante la critica non l’abbia accolto esattamente a braccia aperte, il film viene proposto in prima serata su Italia 1 con un cast interessante. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Due gran figli di, la trama del film

Peter e Kyle sono due fratelli, cresciuti da una mamma molto stravagante. Nel giorno del suo matrimonio, Helen confessa ai figli ormai adulti di averli sempre riempiti di menzogne da quand’erano piccoli per colmare l’assenza di una figura paterna. Tutto ciò che i due ragazzi conoscono sulle loro origini è un falso. Peter è un uomo pragmatico, mentre suo fratello Kyle è un po’ stralunato. I due scoprono che il padre non è morto quand’erano piccoli, come ha sempre raccontato Helen e che in realtà l’uomo nella fotografia che custodiscono gelosamente non è neppure loro padre. La verità è che Helen non conosce la vera identità del loro padre, a causa degli anni ’70 e dell’amore libero che si viveva all’epoca. I due fratelli, scossi dalla verità, decidono di indagare insieme e, a bordo di una vecchia auto, attraversano il paese alla ricerca del padre biologico.

Due gran figli di, il cast | Trailer

Chi vediamo nel cast? Owen Wilson interpreta Kyle, mentre Ed Helms interpreta Peter. J.K. Simmons interpreta Roland Hunt, mentre Glenn Close è Helen. Christopher Walken è il dottor Walker Tinkler, mentre Ving Rhames è Rod Hamilton. Katie Aselton è Sarah O’Callaghan, mentre June Squibb è la signora Hunt.

Due gran figli di, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Due gran figli di in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 30 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi e film Mediaset tramite pc, tablet o smartphone.

Potrebbero interessarti Broken City, il film: trama, cast, trailer e streaming Chi era Angelo Vassallo, il personaggio a chi s’ispira la trama del film Il sindaco pescatore Il sindaco pescatore, il film per la tv: trama, cast e streaming