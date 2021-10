Drive Angry: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Drive Angry, film del 2011 diretto da Patrick Lussier e con protagonisti Nicolas Cage, Amber Heard e William Fichtner. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

John Milton è un criminale fuggito dall’Inferno per uccidere Jonah King, leader di una setta satanica che ha ucciso la figlia di Milton e che ha rapito la sua nipotina con l’intento di sacrificarla in un rituale satanista. Dopo aver interrogato alcuni seguaci di King, Milton scopre che il rito si svolgerà a Stillwater, una prigione della Louisiana. Durante il viaggio l’auto di Milton si danneggia e deve perciò fermarsi in una tavola calda, dove incontra Piper, una cameriera che in seguito aiuterà Milton durante il suo viaggio. Durante il ritorno verso casa, la macchina di Piper va in panne e Milton, che stava proseguendo a piedi, l’aiuta a ripararla in cambio di un passaggio. Quando Piper arriva a casa del suo fidanzato, dopo aver fatto scendere Milton ed essere entrata in casa, scopre che questi la sta tradendo: i due litigano e la ragazza cade a terra. Milton allora interviene, atterra Frank, e soccorre Piper quasi priva di sensi. I due prendono la macchina del fidanzato di Piper (della quale lei sta pagando le rate, visto che lui è senza lavoro), una Dodge Charger del ’69, e porta via con sé la ragazza.

Drive Angry: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Drive Angry, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Nicolas Cage: John Milton

Amber Heard: Piper

William Fichtner: Il contabile

Billy Burke: Jonah King

David Morse: Webster

Todd Farmer: Frank

Christa Campbell: Mona Elkins

Katy Mixon: Norma Jean

Charlotte Ross: Candy

Tom Atkins: Cap

Pruitt Taylor Vince: Roy

Jack McGee: Fat Lou

Streaming e diretta tv

Dove vedere Drive Angry in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 14 ottobre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.