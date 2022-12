Dritto e rovescio non va in onda oggi: perché, il motivo

Perché oggi – giovedì 22 dicembre 2022 – non va in onda Dritto e rovescio? Il talk condotto da Paolo Del Debbio si ferma per la sosta natalizia e tornerà nel 2023. Ecco perché oggi non va in onda. D’altronde molte altre trasmissioni in questi giorni di festa, in prossimità del Natale, si fermano per concedere un po’ di riposo ai propri lavoratori, giornalisti e non. La scorsa settimana Dritto e rovescio era andato regolarmente in onda ma con la conduzione di Marcello Vinonuovo, perché Del Debbio era stato bloccato dall’influenza. Questa sera al posto del popolare talk spazio al documentario in prima visione di Frozen planet Incanto di ghiaccio – Mondi di ghiaccio. Abbiamo visto perché oggi Dritto e rovescio non va in onda, ma quando torna su Rete 4? Scopriamolo insieme.

Quando torna

Il talk torna su Rete 4 dopo la sosta natalizia, per la precisione il 12 gennaio 2023. Tutti i fan devono dunque pazientare ancora un po’, ma il ritorno di Dritto e rovescio non è poi così lontano. Nel frattempo Rete 4 continuerà ad informare il suo pubblico con altri talk come Zona bianca che sono regolarmente in onda anche durante le festività natalizie.

Streaming e tv

