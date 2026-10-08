Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 ottobre 2026

Questa sera, giovedì 8 ottobre 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, con il quale si parlerà del carovita, della Social Card e dei principali provvedimenti economici della maggioranza. A seguire, spazio al fenomeno delle baby gang, a partire dai fatti di Vicenza, che riaccendono il dibattito sulla violenza giovanile e sulle misure per contrastarla. Tra gli ospiti anche: Roberto Occhiuto (Presidente della Regione Calabria), Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia), Paola De Micheli (Partito Democratico), Diana De Marchi (Partito Democratico) e Luca Toccalini (Lega).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 8 ottobre 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.