Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:45
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 ottobre 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 ottobre 2026

Questa sera, giovedì 8 ottobre 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospite della puntata, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, con il quale si parlerà del carovita, della Social Card e dei principali provvedimenti economici della maggioranza. A seguire, spazio al fenomeno delle baby gang, a partire dai fatti di Vicenza, che riaccendono il dibattito sulla violenza giovanile e sulle misure per contrastarla. Tra gli ospiti anche: Roberto Occhiuto (Presidente della Regione Calabria), Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia), Paola De Micheli (Partito Democratico), Diana De Marchi (Partito Democratico) e Luca Toccalini (Lega).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 8 ottobre 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Doc 4: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Hit Man – Killer per caso: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Doc 4 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Doc 4: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Hit Man – Killer per caso: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Doc 4 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 8 ottobre 2026
TV / Ore 14 sera: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 ottobre 2026
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 8 ottobre 2026
Spettacoli / Chiambretti intervista Mughini, la polizia irrompe in diretta: “Ci stanno per arrestare”
TV / Ascolti tv mercoledì 7 ottobre: Tale e quale show 2026, La ruota dei campioni, Chi l’ha visto?
TV / Tale e Quale Show 2026, vincitore: chi ha vinto la terza puntata
TV / Tale e Quale Show 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
Ricerca