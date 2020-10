Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 ottobre 2020

Questa sera, giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, il nuovo obbligo di mascherine all’aperto introdotto dal Governo e il rischio di nuove chiusure, a seguito della preoccupante crescita dei contagi registrati in questi giorni. Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ci sarà un nuovo lockdown? Tra i temi della puntata di oggi, oltre a quelli legati al Coronavirus, i persistenti problemi della cassa integrazione e l’abolizione dei decreti Salvini.

In primo piano a Dritto e rovescio il confronto “faccia a faccia” con il direttore di Libero Vittorio Feltri dedicato ai temi di più stretta attualità. E ancora, il programma riaccenderà ancora una volta i riflettori sui problemi di gestione nell’erogazione della cassa integrazione ai lavoratori. Infine, il focus del dibattito si sposta sulla Legge Zan contro l’omotransfobia e sull’introduzione della possibilità di accedere alle terapie ormonali per il cambio di sesso gratuitamente attraverso il Sistema Sanitario Nazionale.

Streaming e tv

Dove vedere Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

