Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 6 marzo 2025

Questa sera, giovedì 6 marzo 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio intervisterà il Presidente di Italia Viva Matteo Renzi. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato al Consiglio Europeo straordinario del 6 marzo: dopo lo scontro tra il Presidente USA Donald Trump e il Premier ucraino Volodymyr Zelensky, i leader europei si riuniscono per discutere su sicurezza e difesa, anche alla luce dell’annuncio della Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, di un piano per il riarmo europeo. A seguire, partendo dal recente caso di Latina, un approfondimento sulla realtà delle spose bambine. Tra gli ospiti anche: Carlo Fidanza, Simona Malpezzi, Pierfrancesco Majorino, Silvia Sardone, Amedeo Ciaccheri, Diana De Marchi, Simone Leoni e Gennaro Sangiuliano.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 6 marzo 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.