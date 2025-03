Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 marzo 2025

Questa sera, giovedì 27 marzo 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio intervisterà il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani per un punto sull’attualità politica con un’attenzione al conflitto in Ucraina, alle ripercussioni delle politiche di Donald Trump e alle nuove sfide per la coesione dell’Unione Europea. A seguire, focus sugli attivisti di Ultima Generazione che continuano a suscitare discussioni con le loro recenti proteste contro i ristoranti di lusso con menu esclusivi. In ultimo, partendo dal tragico caso di Saman Abbas, si torna a riflettere su una realtà che colpisce ancora alcune donne islamiche che paiono non avere libertà di scelta e sono costrette a matrimoni forzati. Tra gli ospiti anche: Lucio Malan, Simona Malpezzi, Chiara Appendino, Luca Toccalini e Davide Faraone.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 27 marzo 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.