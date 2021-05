Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 maggio 2021

Questa sera, giovedì 27 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, tanti temi d’attualità. Da non perdere l’intervista ad Alessandro Di Battista, per parlare a tutto tondo sul suo futuro politico, le prospettive del M5S e l’operato del Governo Draghi a livello economico e in relazione alla gestione dell’emergenza Covid-19 e alla campagna vaccinale nazionale. A seguire, un dibattito sulla proposta di un’imposta di successione avanzata dal segretario del Pd Enrico Letta che sta spaccando la maggioranza. E ancora, un’ampia pagina della puntata di oggi di Dritto e Rovescio, secondo le anticipazioni, sarà dedicata all’emergenza immigrazione e alla ripresa degli sbarchi sulle coste italiane: l’Europa riuscirà a proporre una soluzione per frenare il fenomeno?

Con Mauro Corona focus sugli argomenti più discussi della settimana con un’analisi sulle riaperture e le restrizioni ancora in vigore e sulle prospettive del Paese. Infine, un dibattito sul Ddl Zan per il contrasto all’omotransfobia che sta provocando numerose polemiche tra le forze politiche. Tra gli altri ospiti della puntata di stasera di Dritto e rovescio: il senatore Gianluigi Paragone, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, il deputato del Pd Andrea Romano, il deputato di Leu Stefano Fassina, Elisabetta Gardini (Fratelli d’Italia) e il candidato alla presidenza della Regione Campania Giuliano Granato (Potere al Popolo).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 27 maggio 2021 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.