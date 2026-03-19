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Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 marzo 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 marzo 2026

Questa sera, giovedì 19 marzo 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata saranno il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il ministro della Difesa Guido Crosetto, con due interviste dedicate ai grandi temi dell’attualità: dalla situazione internazionale legata ai conflitti in corso, fino al tema della giustizia. A seguire, ampio spazio proprio al referendum, con due talk di approfondimento arricchiti da servizi e analisi per comprendere meglio i punti chiave e le diverse posizioni in campo. Infine, uno sguardo all’economia in tempi di guerra, tra rincari e crescenti disuguaglianze che rendono sempre più difficile la situazione per molte famiglie italiane. Tra gli ospiti anche: Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia), Davide Faraone (Italia Viva), Matilde Siracusano (Forza Italia), Giuliano Granato (Potere al popolo) e Michele Fina (Pd).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 19 marzo 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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