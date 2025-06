Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 giugno 2025

Questa sera, giovedì 19 giugno 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In primo piano, l’escalation della tensione internazionale e il rischio di un conflitto mondiale: con l’intervento di Donald Trump, emergono nuovi interrogativi sul ruolo delle grandi potenze e sulla possibile partecipazione dell’Italia in uno scenario sempre più critico. Un approfondimento sul progressivo allargamento del conflitto offrirà spunti di riflessione sulle implicazioni politiche, militari e umanitarie. Spazio, inoltre, alle conseguenze economiche di una crisi globale: dall’impennata dei prezzi energetici alle ricadute sui mercati finanziari e sulla vita quotidiana delle famiglie italiane, tra ansie crescenti e difficoltà operative per le imprese.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 19 giugno 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.