Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 giugno 2021

Questa sera, giovedì 17 giugno 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, tanti temi d’attualità. Ospite principale della puntata sarà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Tra i temi affrontati con la leader di Fratelli d’Italia, il caso Saman Abbas, il caos vaccini generato dalla vicenda Astrazeneca, il futuro del Centrodestra e le candidature relative alle elezioni amministrative del prossimo autunno. Al centro della puntata, con nuovi documenti esclusivi e rivelazioni, la trasmissione dedicherà ampio spazio agli aggiornamenti sul caso di Saman Abbas, la diciottenne pakistana scomparsa dalla provincia di Reggio Emilia, presumibilmente uccisa dai propri famigliari per aver rifiutato un matrimonio combinato. Come ogni settimana, Mauro Corona commenterà, con il suo punto di vista, gli argomenti di attualità più discussi. Tra gli altri ospiti della puntata: la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanché, il deputato del Pd Andrea Romano, il deputato di Italia Viva Gianfranco Librandi e l’europarlamentare di Forza Italia Massimiliano Salini.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 17 giugno 2021 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.