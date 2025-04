Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 aprile 2025

Questa sera, giovedì 17 aprile 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della puntata, ampio spazio verrà dedicato al viaggio del Premier Giorgia Meloni negli Stati Uniti per un confronto con il Presidente americano Donald Trump, con il commento di Giovanni Minoli e Ferruccio de Bortoli. Inoltre, un focus sulla posizione italiana in tema di dazi e un’analisi degli effetti della guerra commerciale in atto tra USA e Cina. E poi, un approfondimento sulla situazione economica interna: in vista delle festività pasquali, sono molte le famiglie che si trovano in difficoltà a causa dell’aumento dei prezzi. Infine, un’intervista a Iginio Massari. Tra gli ospiti anche: Giovanni Donzelli, Paola De Micheli, Chiara Appendino e Giuliano Granato.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 17 aprile 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.