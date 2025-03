Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 13 marzo 2025

Questa sera, giovedì 13 marzo 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Paolo Del Debbio intervisterà il Presidente del Senato Ignazio La Russa sulla stretta attualità e sulle principali questioni di politica estera. L’accelerazione imposta da Donald Trump nel ridisegnare gli Stati Uniti e nel modellare il loro impatto sull’ordine mondiale sta generando un effetto a catena. In questo contesto, tra la minaccia di nuove sanzioni e la prospettiva di giungere a una pace, sorgono interrogativi sulle posizioni dell’Italia e dell’Europa nello scenario internazionale. Nel dibattito, si inserisce anche il punto di vista di Federico Rampini. Ancora, si torna sul caso Ramy con nuovi documenti inediti. In ultimo, un’intervista ad Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro, uccisa nel 2018 a Macerata a soli 18 anni. Tra gli ospiti anche: Giovanni Donzelli, Simona Bonafè, Pina Picierno, Isabella Tovaglieri e Carmela Rozza.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 13 marzo 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.