Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 11 novembre 2021

Questa sera, giovedì 11 novembre 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, la stretta del Governo sulle manifestazioni. Da diverse settimane, specialmente nei weekend, i centri storici di molte città risultano paralizzati dalle proteste No-vax e No-pass, con importanti disagi per cittadini e commercianti e con assembramenti spesso di persone non vaccinate che aumentano il rischio di circolazione del Covid. Sempre in tema sanitario, un dibattito in merito al vaccino per i bambini tra i 5 e i 12 anni e alla proposta di rendere il green pass disponibile solo per gli immunizzati o per i guariti, eliminando la possibilità di ottenerlo con un tampone.

Nel corso della serata, la trasmissione torna poi ad occuparsi della piaga delle occupazioni abusive e dei problemi di integrazione di alcune comunità nomadi che nessuna politica pare essere riuscita a risolvere. Inoltre, continua l’inchiesta sulle bufale No-vax, che circolano in rete al fine di screditare l’efficacia dei vaccini e della scienza, e sui “furbetti” della certificazione verde, coloro che cercano di ottenere un lasciapassare falso. Tra gli altri ospiti della puntata: Davide Faraone, Andrea Ruggieri, Silvia Sardone, Gianfranco Librandi e Daniela Santanchè.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 11 novembre 2021 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.