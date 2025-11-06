Icona app
TV

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 6 novembre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Questa sera, giovedì 6 novembre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato al tema della sicurezza, a partire da Milano, dove nei giorni scorsi una donna è stata accoltellata in pieno giorno in piazza Gae Aulenti, nel cuore della città. Un episodio che ha scosso l’opinione pubblica e che riaccende il dibattito su come sia potuto accadere un fatto così grave in una delle zone più centrali e sorvegliate del capoluogo lombardo. Spazio poi al tema della casa e del diritto alla proprietà, con un’analisi sulla nuova proposta di legge sugli sfratti e sulle conseguenze che potrebbe avere per proprietari e inquilini. Tra gli ospiti: Roberto Vannacci, Galeazzo Bignami, Pierfrancesco Majorino, Giuliano Granato, Angelo Bonelli e Ilaria Cavo.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 6 novembre 2025 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
