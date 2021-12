Dragon Trainer: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Dragon Trainer è il film in onda questa sera, sabato 4 dicembre 2021, su Italia 1 in prima serata dalle 21.20. Un appassionante action movie del 2010 diretto da Dean DeBlois e Chris Sanders, con Gerard Butler e Jay Baruchel. Il film è tratto dal libro Come addestrare un drago scritto nel 2003 da Cressida Cowell. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Dragon Trainer? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Sull’isola di Berk, l’occupazione principale di ogni vichingo è dimostrare il suo valore in qualità di uccisore di draghi, che periodicamente rubano il bestiame. Il giovane Hiccup, figlio del capovillaggio Stoick, è troppo piccolo e gracile per combattere i draghi, così inventa dispositivi meccanici durante il suo apprendistato con Skaracchio il fabbro. Ma durante un attacco, Hiccup riesce ad abbattere una Furia Buia, l’esemplare di drago più pericoloso e raro. Una volta trovato, però, non riesce a ucciderlo e mosso a compassione lo libera, ma nota la sua incapacità di volare per via della coda ferita a causa della trappola creata dal ragazzo.

Le visite di Hiccup nella foresta sono sempre più frequenti e pian piano riesce a conquistare la fiducia del drago, che chiama “Sdentato” per via dei suoi denti retrattili, che dimostra una grande intelligenza, curiosità e capacità di apprendimento. Tuttavia, un drago incapace di volare è un drago che ha pochissime speranze di sopravvivenza, per cui Hiccup gli crea una protesi apposita alla coda per permettergli di volare. Ma la protesi è instabile e necessita di manutenzione perché continui a funzionare. Dopo diversi tentativi, Hiccup trova una soluzione efficace e impara a cavalcare Sdentato. Hiccup ormai ne è convinto: quello che sanno i vichinghi sui draghi è tutto sbagliato.

Dragon Trailer cast: Doppiatori e personaggi

Essendo un film d’azione, non sono presenti attori. Vediamo quindi i doppiatori di Dragon Trainer e i relativi personaggi.

Flavio Aquilone: Hiccup Horrendous Haddock III

Letizia Scifoni: Astrid Hofferson

Roberto Draghetti: Stoick l’Immenso

Carlo Valli: Skaracchio Ruttans

Gabriele Patriarca: Gambedipesce Ingerman

Alessio Nissolino: Moccicoso Jorgenson

Letizia Ciampa: Testabruta Thorston

Mattia Ward: Testaditufo Thorston

Trailer

Ora vediamo il trailer del film in onda stasera su Italia 1.

Streaming e tv

Dove vedere Dragon Trainer in diretta tv e live streaming? Il film d’animazione, come detto, va in onda oggi – 4 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.