Downton Abbey: quante puntate, durata e quando finisce il film

Quante puntate sono previste per Downton Abbey, il film in onda stasera – 13 dicembre 2022 – su Canale 5? Ve lo diciamo subito: si tratta di un film e quindi andrà in onda una sola “puntata”. La pellicola è il sequel dell’omonima serie televisiva, iniziata nel 2010 e terminata nel 2015 dopo 52 episodi. La durata complessiva della serata sarà di circa 2 ore e 35 minuti (pause pubblicitarie incluse). La messa in onda è infatti in programma dalle ore 21,45 alle ore 00,20.

Trama

Nel 1927 Buckingham Palace invia una lettera per informare Robert e Cora Crawley, conte e contessa di Grantham, che re Giorgio V e la regina Mary visiteranno Downton Abbey durante un tour reale nello Yorkshire. La visita reale nella regione consisterà in un pranzo a Downton, una parata militare nel villaggio e una cena formale a Downton prima che l’entourage si sposti la mattina successiva presso la Principessa Mary (figlia dei sovrani) nella vicina Harewood. Sul treno che porta la lettera nello Yorkshire sale anche un tizio misterioso. Al piano di sopra e al piano di sotto di Downton Abbey sono tutti entusiasti della prestigiosa visita reale, ad eccezione di Violet Crawley, contessa vedova di Grantham. Violet è turbata dal fatto che sua cugina Maud, Lady Bagshaw, che è la dama di compagnia della regina Mary, sia inclusa nell’entourage. Robert è infatti cugino di primo grado di Maud e il suo parente più stretto, e Violet ritiene fermamente che debba essere Robert ad ereditare la fortuna di Maud, ma quest’ultima si è sempre rifiutata; da ciò è seguita una rottura dei rapporti e le due non si vedono da tanti anni. Arrivano a Downton i primi membri dell’entourage reale. Includono il signor Wilson, paggio di Sua Maestà; la signora Lawton, sarta della regina; e Richard Ellis, il valletto del re. Wilson e Lawton si dimostrano fin da subito arroganti nei confronti del personale di Downton e snobbano il maggiordomo Thomas Barrow. Al contrario, Ellis è gentile, specialmente nei confronti di Barrow. Al piano di sopra, intanto, la figlia maggiore dei Crawley, Lady Mary Talbot, ritiene che Barrow non sia in grado di gestire una visita reale, quindi chiede a Carson, il maggiordomo in pensione di Downton, di riprendere temporaneamente il suo lavoro. Barrow, protestando, si fa da parte.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Downton Abbey, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 13 dicembre 2022 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.