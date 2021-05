Dove eravamo rimasti: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

Dove eravamo rimasti è il film in onda questa sera, mercoledì 26 maggio 2021, su Rai 2 in prima serata dalle 21.20. Si tratta di una commedia del 2015 con protagonista Meryl Streep. Una pellicola dolce amara diretta da Jonathan Demme. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Dove eravamo rimasti? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Ricki Rendazzo è la front woman cinquantenne della rock band The Flash, che si esibisce in un locale nella San Fernando Valley. Da molti anni ha lasciato il marito e i tre figli per inseguire il suo sogno musicale. Frequenta Greg, il suo chitarrista, ma non vuole impegnarsi in una relazione. Una telefonata del suo ex marito, Pete, la informa che la loro figlia, Julie, abbandonata dal marito, sta attraversando un momento difficile. Ricki parte per Chicago per sostenere Julie ma nella lussuosa villa dell’ex marito è accolta con distacco: riallacciare le fila di una vita familiare non sarà semplice.

Dove eravamo rimasti: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Dove eravamo rimasti? Protagonista come detto è Meryl Streep. Nel cast anche Kevin Kline. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Meryl Streep: Ricki Rendazzo / Linda

Kevin Kline: Pete Brummel

Mamie Gummer: Julie Brummel

Audra McDonald: Maureen

Sebastian Stan: Joshua Brummel

Rick Springfield: Greg

Ben Platt: Daniel

Charlotte Rae: Oma

Nick Westrate: Adam Brummel

Rick Rosas: Buster

Gabriel Ebert: Max

Aaron Moten: Troy

Bernie Worrell: Billy

Peter C. Demme: Walt

Jeff Biehl: Jeff

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film Dove eravamo rimasti, pellicola del 2015 stasera dalle 21.15 su Rai 2.

Streaming e tv

Dove vedere il film Dove eravamo rimasti? La pellicola va in onda mercoledì 26 maggio 2021 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

