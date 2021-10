Dora e la città perduta: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Dora e la città perduta è il film in onda questa sera, sabato 16 ottobre 2021, su Italia 1 in prima visione dalle ore 21.20. Si tratta dell’adattamento cinematografico in live-action, nonché continuazione, della serie animata Dora l’esploratrice. Tra i protagonisti della pellicola del 2019 diretta da James Bobin troviamo Isabela Moner, Eugenio Derbez, Jeffrey Wahlberg, Temuera Morrison, Michael Peña, Eva Longoria e da Adriana Barraza. Di seguito la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Dora e la città perduta.

Trama

Dora (Isabela Moner) è un’avventuriera nata, che ha trascorso gran parte della sua vita esplorando l’impervia giungla insieme ai genitori. Nessuna esplorazione e nessun posto ostile potevano prepararla, però, a una delle imprese più pericolose di sempre: andare al liceo. Insieme all’amica fidata, la scimmia azzurra Boots, suo cugino Diego (Jeffrey Wahlberg), un misterioso abitante delle foreste (Eugenio Derbez) e altri amici, la ragazza partirà per un’avventura senza precedenti alla ricerca dei suoi genitori scomparsi, cercando di risolvere un mistero impossibile dietro una città Inca perduta.

Dora e la città perduta: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Dora e la città perduta? Protagonisti di questo film d’avventura attori amati dal pubblico come Isabela Moner, Michael Peña, Jeffrey Wahlberg, Q’Orianka Kilcher, Eva Longoria, Temuera Morrison, Eugenio Derbez, Madeleine Madden, Adriana Barraza e Christopher Kirby. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Isabela Moner: Dora Marquez

Madelyn Miranda: Dora da piccola

Eugenio Derbez: Alejandro Gutierrez

Michael Peña: Cole Marquez

Eva Longoria: Elena Marquez

Jeffrey Wahlberg: Diego Marquez

Malachi Barton: Diego da piccolo

Nicholas Coombe: Randy

Madeleine Madden: Sammy

Temuera Morrison: Powell

Adriana Barraza: Abuelita Valerie

Pia Miller: Zia Mami

Q’orianka Kilcher: Principessa Kawillaka

Trailer

Vediamo insieme il trailer in italiano di Dora e la città perduta.

Streaming e tv

Come fare per vedere Dora e la città perduta in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 16 ottobre 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay , che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming