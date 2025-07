Doppio inganno: tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera, 21 luglio 2025, alle ore 21.20 su Rete 4 va in onda il film Doppio inganno, pellicola del 2020 diretta da Deon Taylor, con Hilary Swank e Michael Ealy. Un avvincente thriller che appassionerà tutti i fan del genere. Ma vediamo trama e cast.

Trama

Un uomo sposato viene ingannato e si ritrova coinvolto in un caso di omicidio a causa di una seducente detective. La detective Valerie Quinlan e l’agente Derrick Tyler trascorrono una notte di passione dopo il loro primo incontro, nonostante l’uomo sia già sposato.

Probabilmente spinto dal rimorso, Derrick vorrebbe però chiudere immediatamente il rapporto con Valerie, nonostante l’indubbia attrazione. Ha già infatti ottenuto la realizzazione professionale e sentimentale, eppure sente che qualcosa nella sua vita aveva cominciato a incrinarsi.

Una notte, Derrick subisce un’aggressione nella propria abitazione, da una figura che non riesce ad identificare. Ad occuparsi delle indagini sarà proprio Valerie, ancora profondamente risentita nei confronti dell’agente, come gli confesserà successivamente. Tanto da meditare addirittura vendetta.

Così, anziché scagionarlo, Valerie coinvolgerà Derrick come sospettato in un caso di omicidio, gettando l’esistenza apparentemente perfetta del poliziotto in uno sconvolgimento totale… E se avesse ragione proprio lei?

Doppio inganno: il cast del film

Protagonisti attori noti come Hilary Swank, Michael Ealy, Mike Colter, Damaris Lewis, Tyrin Turner e Danny Pino.

Streaming e tv

Dove vedere Doppio inganno in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 questa sera, 21 luglio 2025, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.