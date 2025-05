Doppio gioco: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Doppio gioco? La serie va in onda in prima serata e in prima visione su Canale 5 dal 27 maggio 2025 per un totale di quattro puntate. L’ultima è prevista il 17 giugno. Appuntamento ogni martedì alle ore 21.30. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare):

Prima puntata: 27 maggio 2025

Seconda puntata: 3 giugno 2025

Terza puntata: 10 giugno 2025

Quarta puntata: 17 giugno 2025

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Doppio gioco? La serie è in programma ogni martedì dal 27 maggio 2025 alle ore 21.30 e ha una durata di circa due ore, fino alle 23.30, pubblicità incluse.

La protagonista è Daria (Mastronardi), una donna dotata della capacità di leggere le persone, un talento che le ha trasmesso il padre – scomparso in un incidente quando lei era ancora bambina – insegnandole a osservare segnali e comportamenti proprio attraverso il poker. Quando i Servizi Segreti le affidano una missione sotto copertura per incastrare Gemini (Tortora), figura chiave della criminalità internazionale, Daria accetta. Il dubbio si somma a un altro conflitto, più intimo, che coinvolge il suo superiore diretto, il Maggiore Ettore Napoli (Liberati).

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste, ma dove vedere Doppio gioco in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 in prima visione dal 27 maggio 2025 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.