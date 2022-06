Doppia ipotesi per un delitto: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, giovedì 2 giugno 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film Doppia ipotesi per un delitto, pellicola del 2005 diretta da Wayne Beach. L’assistente di un procuratore distrettuale viene accusata di omicidio. Lei sostiene che ha agito in legittima difesa di fronte a un tentativo di stupro ma c’è un testimone che sostiene il contrario. Il procuratore che è tra l’altro fidanzato della donna comincia a indagare e a scoprire una storia molto più complessa ed inaspettata. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming il film Doppia ipotesi per un delitto? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Poco prima di mezzanotte, un uomo viene trovato morto nel letto di Nora Timmer, assistente del procuratore distrettuale. Sulle prime sembra un assassinio per legittima difesa contro un tentativo di stupro. Ma quando uno sconosciuto, Luther Pinks, si presenta alla centrale di polizia fornendo una versione diversa dell’omicidio, il gioco ha inizio. Ford Cole, il procuratore Distrettuale, (fidanzato di Nora) ha tempo sino all’alba per risolvere il mistero dell’assassinio o resterà implicato anche lui nella sua ragnatela. La sua indagine sembra rivelare che l’omicidio preluda ad un ulteriore crimine che avverrà alle 5 della mattina. Ma la natura di cosa stia per accadere non è chiara. Ford dovrà affrontare lunghe ore di buio totale prima di risolvere il mistero, fermare il crimine e, non da ultimo, togliere la maschera ad una donna dalla personalità complessa, la sua donna.

Doppia ipotesi per un delitto: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Tra gli attori protagonisti troviamo: Ray Liotta, LL Cool J, Mekhi Phifer, Jolene Blalock, Guy Torry, Taye Diggs, Chiwetel Ejiofor, Bruce McGill, Frank Schorpion, Donny Falsetti, Barbara Alexander, Joe Grifasi, Richard Jutras, Arthur Holden, Fisher Stevens, Robert Reynolds, Daniel Hilfer, Christian Paul, Peter Anthony Tambakis.

Streaming e tv

Dove vedere Doppia ipotesi per un delitto in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 2 giugno 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.