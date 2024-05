Donne sull’orlo di una crisi di nervi: gli ospiti e gli editorialisti del programma di Piero Chiambretti

Donne sull’orlo di una crisi di nervi è il programma di Piero Chiambretti in onda dal 14 maggio 2024 su Rai 3. Un comedy show che esplorerà l’universo femminile, con uno sguardo sempre attento all’attualità, per momenti di riflessione e approfondimento, e anche con del “classico” intrattenimento, con tanta musica e comicità in perfetto stile Chiambretti.

Nel suo show il presentatore sarà affiancato da scrittrici, giornaliste, autrici. Tante donne, ma anche tanti uomini: non solo personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche tantissime altre voci per parlare di attualità e di vita e, ovviamente, anche dell’universo femminile. In ogni puntata, per affrontare i vari temi, ci saranno diversi editorialisti. Francesca Barra, Edoardo Camurri, Costantino della Gherardesca, Grazia Sambruna. Presenti in studio anche le scrittrici Isabella Santacroce (in libreria con il nuovo libro Magnificat Amour) e Melanie Moore. E ancora: dai social arriveranno Marina Valdemoro e Penelope Robin, mentre il lato “comico” sarà affidato a Francesca Reggiani e Rosalia Porcaro. Durante le puntate saranno previsti anche collegamenti con importanti inviati: Giovanna Botteri da Parigi, Claudio Pagliara da New York e Marco Varvello da Londra.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Donne sull’orlo di una crisi di nervi? Il nuovo programma di Piero Chiambretti va in onda dal 14 maggio 2024 in prima serata su Rai 3. Donne sull’orlo di una crisi di nervi è suddiviso in tre parti: un primo ciclo di cinque puntate, un secondo blocco di sei in onda da ottobre e infine una terza tranche da otto appuntamenti. Ecco la programmazione completa.