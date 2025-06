Donne sull’orlo di una crisi di nervi: ospiti ed editorialisti del programma di Piero Chiambretti

Questa sera, giovedì 5 giugno 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda una nuova puntata della terza stagione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, il programma di Piero Chiambretti. Un comedy show che esplorerà l’universo femminile, con uno sguardo sempre attento all’attualità, per momenti di riflessione e approfondimento, e anche con del “classico” intrattenimento, con tanta musica e comicità in perfetto stile Chiambretti.

Nel suo show il presentatore, come lo scorso anno, sarà affiancato da scrittrici, giornaliste, autrici. In collegamento, i principali corrispondenti Rai all’estero forniranno aggiornamenti e prospettive internazionali. Non mancheranno gli ospiti musicali e d’eccezione, collegamenti a sorpresa e i preziosi contributi degli archivi Rai.

La puntata di oggi, 5 giugno, vedrà come ospiti Giovanna Botteri, Francesco Pannofino, Sabina Negri e Irene De Nonnis. In studio, per commentare le notizie di attualità ci saranno come sempre le editorialiste del programma Anna Lou Castoldi, Alba Parietti e Rosita Celentano. Il giornalista Giorgio Dell’Arti tornerà con il suo spazio legato alla storia e al racconto, mentre il “sociologo” disturbatore Alessandro Ciacci allargherà l’orizzonte del pensiero collettivo con le sue riflessioni. Non mancheranno i collegamenti con i corrispondenti Rai all’estero: Gennaro Sangiuliano da Parigi, Nicoletta Manzione da Londra e Laura Pepe da Washington. Il commento delle notizie dei quotidiani sarà affidato, come ogni settimana, al direttore “Azteco” Vittorio Feltri. Torneranno, poi, Asia Argento che racconterà una sua esperienza cinematografica nella rubrica “Doppia identità”, Francesca Pascale che sfoglierà altre pagine del suo libro “I miei primi 40 anni”, e Ippolita Baldini nelle vesti di “Robi, la figlia della Marchesa”. In prima fila, come sempre, la scrittrice Giada Biaggi e la Casalinga di Alpignano a cui si aggiungeranno la tanatoesteta Irene Nonnis e Sabina Negri.

Streaming e tv

Dove vedere Donne sull’orlo di una crisi di nervi in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 5 giugno 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.