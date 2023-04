Chi è Donatella Moretti, la cantante ospite a Oggi è un altro giorno: età, carriera, canzoni, marito, figli

Donatella Moretti è la cantante ospite della puntata di Oggi è un altro giorno di pomeriggio su Rai 1. Ai telespettatori più giovani forse il suo nome dirà poco, ma parliamo di una grande artista, nota in particolare negli anni Sessanta. Fabrizio De André scrisse per lei un capolavoro, poi inciso dallo stesso cantautore, come “La canzone dell’amore perduto”. Ma qual è la sua carriera, le canzoni, la vita privata, il marito e i figli? Ecco tutte le informazioni.

Nata a Perugia nel 1942, laureata in lingue, venne scoperta dopo aver partecipato quasi per caso al Cantagiro del 1962 nel girone dedicato agli esordienti. vinse con la canzone L’abbraccio. L’anno seguente arriva il suo primo album “Diario di una sedicenne”, concept arrangiato da Ennio Morricone e che contiene il suo brano di maggior successo “Quando vedrete il mio caro amore”.

Nel 1964 partecipa con “Ogni felicità” al Festival delle Rose. Partecipa poi altre quattro volte al Cantagiro e al Festival di Sanremo nel 1967 con il brano “Una ragazza”. Per lei scrissero canzoni le firme più importanti della musica italiana, come Fabrizio De André, Lucio Battisti, Mogol, Gino Paoli, Umberto Bindi, Giorgio Gaber, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi, Sergio Bardotti. Tra questi il capolavoro di De André “La canzone dell’amore perduto”. La Moretti collabora in seguito anche con Franco Califano, Franco Battiato, Fred Bongusto, Cristiano Malgioglio, Memo Remigi e Tony Cucchiara.

Scrive anche canzoni per bambini con l’album “Zucchero filato” e più di recente approda alla musica sacra. Il 19 giugno 2020 torna con un nuovo album dal titolo “2020”. Nella sua carriera Donatella Moretti è stata anche conduttrice della Rai, in diverse trasmissioni soprattutto radiofoniche. In molti ricordano tra le altre Mille e una canzone e Carta bianca, quest’ultimo accanto al giornalista sportivo Massimo De Luca. Molto riservata sulla sua vita privata, non sappiamo se ha un marito o dei figli.