Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:06
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Don Matteo 15: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Don Matteo 15: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 22 gennaio

Questa sera, giovedì 22 gennaio 2026, su Rai 1 va in onda in prima visione la terza puntata di Don Matteo 15, la nuova stagione della popolare fiction con Raoul Bova e Nino Frassica. Non mancheranno le novità nel cast e le guest star. In tutto sono previste 10 prime serate. Vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di oggi.

Anticipazioni e trama

Per festeggiare il fidanzamento di Giulia e Diego, a Spoleto arrivano gli esuberanti (e sempre in disaccordo) genitori del Capitano. La missione di Cecchini è chiara: non si devono incontrare mai, per nessuna ragione. Diego e Nino fanno fronte comune, ma riusciranno a evitare la catastrofe? Intanto, don Massimo si preoccupa dell’incolumità di Maria, mentre la ragazza si avvicina sempre di più a Giona.

Don Matteo 15: il cast

Abbiamo visto la trama di Don Matteo 15, ma qual è il cast completo della serie tv? Nel cast confermati Raoul Bova (Don Massimo), Nino Frassica (il maresciallo Cecchini), Federica Sabatini (Giulia Mezzanotte), Eugenio Mastrandrea (il capitano Diego Martini), Nathalie Guetta (Natalina), Francesco Scali (Pippo). Tra le New entry c’è Irene Giancontieri (la marescialla Caterina Provvedi), Fiamma Parente (che interpreta la 16enne Maria); Edoardo Miulli (il 16enne Giona Sandrini) che soffre di ADHD e a scuola ha sempre fatto fatica ed Andrew Howe (Mathias Belli), un vecchio amico di Giulia.

In varie puntate ci saranno alcune guest star: Valeria Fabrizi torna nei panni, amatissimi, di Suor Costanza. Poi spazio a Diletta Leotta in un ruolo speciale (non interpreta se stessa) e ancora Max Tortora e Tosca D’Aquino. Alessandro Borghese di passaggio nella parte invece di se stesso. Infine Carolina Benvenga.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026): anticipazioni, veline e ospiti della prima puntata
TV / Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026) streaming e diretta tv: dove vedere il programma
TV / Striscia la Notizia 2026: quante puntate, durata e quando finisce
Ti potrebbe interessare
TV / Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026): anticipazioni, veline e ospiti della prima puntata
TV / Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026) streaming e diretta tv: dove vedere il programma
TV / Striscia la Notizia 2026: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 22 gennaio 2026
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 22 gennaio 2026
TV / Striscia la notizia 2026: chi sono le veline della nuova edizione
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 22 gennaio 2026
TV / Don Matteo 15 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Striscia la Notizia – La voce della presenza (2026): tutto quello che c’è da sapere
TV / Ascolti tv mercoledì 21 gennaio: Porta a Porta, A testa alta, Chi l’ha visto?
Ricerca