Don Matteo 14 streaming e diretta tv: dove vedere la nona puntata della serie

Questa sera, martedì 17 dicembre 2024, su Rai 1 dalle 21.30 va in onda Don Matteo 14, l’ottava puntata della nuova stagione della serie con protagonista Raoul Bova. Raoul Bova torna a vestire i panni di don Massimo, affiancato dai personaggi storici della fiction, in primis il Maresciallo Cecchini, ovvero Nino Frassica. Nel cast di questa 14esima edizione arrivano tanti nuovi personaggi, a cominciare dal Capitano. Ma dove vedere Don Matteo 14 in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento questa sera, martedì 17 dicembre 2024, alle ore 21.30 con l’ottava puntata della serie. Questa quattordicesima stagione vede un doppio matrimonio, quello tra Anna e Marco e quello tra Nino ed Elisa. La cerimonia viene ostacolata da non pochi contrattempi, tra cui un caso da risolvere che coinvolge nientemeno che la sorella del prete, Giulia Mezzanotte. Giulia è, in realtà, la sorellastra di Don Massimo, nata da una relazione extraconiugale del padre. I due fratelli hanno sempre avuto un rapporto travagliato, culminato con un tragico epilogo che li ha portati ad allontanarsi definitivamente e a non avere più contatti per anni.

Don Matteo 14 streaming live

Non solo tv. Se non siete a casa potete seguire Don Matteo 14 in streaming live e recuperare gli episodi in qualsiasi momento on demand sulla piattaforma Rai Play.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Don Matteo 14? In tutto, gli episodi della quattordicesima stagione sono dieci, ciascuno della durata di circa 100 minuti. Appuntamento uno a settimana a partire dal 17 ottobre 2024. Il finale di stagione è previsto per il 26 dicembre. Ecco la programmazione completa.