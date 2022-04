Don Matteo 13, l’ultima scena di Terence Hill: l’addio | VIDEO

Stasera, giovedì 21 aprile 2022, su Rai 1 andrà in onda la quarta puntata di Don Matteo 13, quella in cui Terence Hill – l’assoluto protagonista della fortunata fiction – lascerà la scena (definitivamente?). La Rai, ovviamente, non ha svelato tanto sull’uscita di scena di Don Matteo (al suo posto arriverà Don Massimo, interpretato da Raoul Bova) ma ha comunque diffuso una breve anticipazioni. Una scena dell’addio di Terence alla serie tv. Eccola:

Perché Terence Hill lascia Don Matteo

Perché Terence Hill lascia Don Matteo dopo 13 stagioni? L’attore ha spiegato: “Io avevo il desiderio di fare quattro film su Don Matteo all’anno, tipo Montalbano. Però, giustamente, la Rai ha detto che loro non possono rinunciare al format. E io gli ho detto: ‘Beh anch’io non posso rinunciare alla mia famiglia’. Con otto episodi lavori per un anno, non c’è altro che puoi fare. E così è andata”. Al suo posto arriva Don Massimo, il personaggio di Raoul Bova, e l’interprete di Don Matteo si dice contento della new entry. “Sono certo che Raoul Bova sia una scelta perfetta”, ha dichiarato. Terence Hill sembra essere soddisfatto della decisione presa. Così facendo potrà trascorrere più tempo con la sua famiglia. “Al personaggio non avrei potuto dare altro. Tutte le cose hanno un inizio e hanno una fine, ed è giusto così”, ha aggiunto l’attore.