Don Matteo 13: anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata (replica)

Questa sera, giovedì 19 giugno 2025, su Rai 1 va in onda in replica la quinta puntata di Don Matteo 13, la fiction con protagonista Terence Hill. La nuova stagione introduce un nuovo personaggio e vede l’addio di Don Matteo, seppur non definitivo. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni della puntata.

Anticipazioni (trama)

Nella puntata di oggi, dal titolo La strada giusta, il Capitano Martini è convinto che Giulia stia ancora aiutando segretamente il suo fidanzato in carcere. Cerca con tutti i mezzi di farla ragionare. Intanto, Vittoria, la sua ex fidanzata di cui è ancora innamorato, si sta per sposare, ma i Carabinieri fermano il futuro sposo poco prima della cerimonia. Si avvicina il compleanno del Maresciallo e Cecchini ha intuito che gli stanno organizzando una festa a sorpresa: sarà per quello che vede Don Matteo passare per le strade di Spoleto?

Streaming e tv

Dove vedere in diretta TV e live streaming la quinta puntata di Don Matteo 13? Ve lo sveliamo subito. La fiction va in onda in replica su Rai 1 a partire da giovedì 22 maggio 2025, alle ore 21,25. Per seguire la puntata in diretta TV è quindi necessario sintonizzarsi al primo canale, sul tasto 1 del telecomando. Chi vuole seguire la fiction in streaming può accedere a RaiPlay, oppure scaricare l’App, via gratuita ma previa registrazione. Inoltre è possibile recuperare le puntate anche in un secondo momento grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.