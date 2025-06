Don Matteo 13: anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata (replica)

Questa sera, giovedì 12 giugno 2025, su Rai 1 va in onda in replica la quarta puntata di Don Matteo 13, la fiction con protagonista Terence Hill. La nuova stagione introduce un nuovo personaggio e vede l’addio di Don Matteo, seppur non definitivo. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni della puntata.

Anticipazioni (trama)

Durante l’episodio dal titolo “Così vicini, così lontani”, ci saranno novità e colpi di scena per i protagonisti della fiction di Rai 1. Marco e Anna incontreranno persone legate al loro passato. Nardi, ad esempio, rivedrà il fratellastro Franco Fanelli, mentre Olivieri riceverà la visita di Lucio Valente, il suo ex istruttore con il quale ha sempre avuto una grande intesa. Nel frattempo, Cecchini sarà al centro delle attenzioni dei cittadini di Spoleto. Inoltre non mancherà un giallo da risolvere. Nel dettaglio Nardi avrà beghe familiari nella quarta puntata di Don Matteo 13. Franco Fanelli, il fratellastro di Marco, arriverà a Spoleto: i loro rapporti non sono mai stati idilliaci. Durante l’episodio del 21 aprile emergeranno le reali motivazioni che hanno portato Franco in Umbria. Fanelli potrebbe essere giunto in paese non solo per rivedere Nardi, ma anche per un’altra ragione: non si esclude che possa aver avuto un legame con una parrocchiana rimasta uccisa. Al momento, però, le anticipazioni della Serie TV di Rai 1 non rivelano se il fratellastro di Marco sia implicato in qualche modo nel decesso della signora. Anche Anna Olivieri rivedrà una persona legata al suo passato. Infatti riceverà la visita di Lucio Valente, il suo ex istruttore. Entrambi, fin dai tempi dell’accademia, hanno sempre avuto una bella intesa. Durante la puntata del 21 aprile non mancheranno i siparietti divertenti di Cecchini, il quale finirà al centro delle attenzioni degli abitanti di Spoleto.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta TV e live streaming la quarta puntata di Don Matteo 13? Ve lo sveliamo subito. La fiction va in onda in replica su Rai 1 a partire da giovedì 22 maggio 2025, alle ore 21,25. Per seguire la puntata in diretta TV è quindi necessario sintonizzarsi al primo canale, sul tasto 1 del telecomando. Chi vuole seguire la fiction in streaming può accedere a RaiPlay, oppure scaricare l’App, via gratuita ma previa registrazione. Inoltre è possibile recuperare le puntate anche in un secondo momento grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.