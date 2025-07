Don Matteo 13: anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata (replica)

Questa sera, giovedì 10 luglio 2025, su Rai 1 va in onda in replica l’ottava puntata di Don Matteo 13, la fiction con protagonista Terence Hill. La nuova stagione introduce un nuovo personaggio, Don Massimo, interpretato da Raoul Bova e vede l’addio di Don Matteo, seppur non definitivo. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni della puntata.

Anticipazioni (trama)

Caterina si ritroverà in una situazione particolarmente spiacevole. La mamma di Federico, infatti, sarà ritenuta una delle prime indiziate in un caso di tentato omicidio: un terribile fatto di cronaca legato alla sua adolescenza, finirà per legarla indubbiamente alla vittima. Tuttavia, Caterina non accetterà le gravi accuse che le verranno mosse contro e in questo nuovo appuntamento con la fiction di Rai 1, continuerà a ribadire e sottolineare e gran voce la sua completa innocenza. Gli spoiler di questo ottavo appuntamento con la fiction che vede protagonista Raoul Bova, rivelano che sarà proprio Don Massimo a prendere in mano le redini della situazione, per cercare di capire quale sia la verità dei fatti. Il parroco, infatti, comincerà ad indagare sul passato della mamma di Federico, per cercare di far venire a galla dei retroscena e delle verità che fino a questo momento non sono ancora emersi. In questo modo, infatti, Don Massimo spera di poter arrivare alla risoluzione del caso e capire se davvero la donna è responsabile o meno di questo tentato omicidio. Sta di fatto che, pure Federico, ammetterà di aver smesso di credere nella buonafede di sua madre. In attesa di scoprire come si evolverà la situazione si assisterà al ritorno in città del Colonnello Anceschi…

Streaming e tv

Dove vedere in diretta TV e live streaming Don Matteo 13? Ve lo sveliamo subito. La fiction va in onda in replica su Rai 1 a partire da giovedì 22 maggio 2025, alle ore 21,25. Per seguire la puntata in diretta TV è quindi necessario sintonizzarsi al primo canale, sul tasto 1 del telecomando. Chi vuole seguire la fiction in streaming può accedere a RaiPlay, oppure scaricare l’App, via gratuita ma previa registrazione. Inoltre è possibile recuperare le puntate anche in un secondo momento grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.