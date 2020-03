Don Matteo 13 si farà? Le anticipazioni

DON MATTEO 13 SI FARÀ? – Uno dei successi assicurati in termini di ascolto per Rai 1 è sicuramente Don Matteo, la popolare fiction con Terence Hill e Nino Frassica. Questa sera, 19 marzo 2020, va in onda l’ultima puntata della dodicesima stagione dal titolo Non desiderare la roba d’altri, visto che tutte le puntate di Don Matteo 12 sono state incentrate su uno dei dieci comandamenti.

Un episodio molto importante in cui scopriremo come vanno le cose tra il Capitano, Sergio, e il pm Marco. Inoltre Jordi alla fine perdonerà Sofia? La puntata si apre con un misterioso caso da risolvere: Sergio La Cava trova infatti all’interno della sua casa il cadavere di una donna. Il Capitano sin da subito crede nella sua innocenza, mentre il pm Marco ha molti dubbi a riguardo e teme che invece Sergio stia nascondendo qualcosa.

Grande subbuglio, poi, in canonica. Il Papa ha proposto al prete interpretato da Terence Hill di diventare addirittura cardinale. Il parroco dovrebbe quindi lasciare per sempre Spoleto e i suoi amici. Per tutti i cittadini si tratta di un duro colpo difficile da sopportare. L’unico modo per impedirlo è boicottare Don Matteo mettendolo in cattiva luce davanti al Nunzio Apostolico arrivato a Spoleto per valutare la sua candidatura. A guidare il tutto ci penserà il maresciallo Cecchini, alias Nino Frassica, per divertenti momenti di ilarità.

Don Matteo 13 si farà?

Ma veniamo alla domanda che tutti i fan si stanno ponendo: Don Matteo 13 si farà? Fino a pochi mesi fa si poteva dire praticamente con certezza che la dodicesima stagione sarebbe stata anche l’ultima. Oggi invece non è più così, anzi, le possibilità di vedere ancora le avventure del prete di Spoleto sono alte. D’altronde da molti dei principali attori del cast è arrivata la disponibilità a proseguire, per cui di fatto manca solo l’ok della Rai.

Il protagonista, Terence Hill, in un’intervista a Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Fermo restando che sarà la Rai a decidere, per quanto mi riguarda sono pieno di entusiasmo e carico di energia. E Don Matteo, grazie alle caratteristiche del protagonista, potrebbe andare avanti all’infinito”. Anche Natalina, il personaggio interpretato da Nathalie Guetta, sembra molto possibilista: “Parliamo solo di questo tra di noi attori, ma non ne sappiamo niente. Se qualcuno sa qualcosa, ce lo faccia sapere. Io farei un’altra stagione? A questo punto, sì. Perché no?!? Ho avuto un momento di crisi, come in un matrimonio. È normale. Mi ero stancata, ma ora mi sono ripigliata”.

Persino Nino Frassica, uno dei personaggi più amati con il suo maresciallo Cecchini, ha aperto le porte ad una nuova stagione di Don Matteo: “All’inizio ci sembrava giusto mettere fine a questa avventura, ma ora abbiamo cambiato idea. Probabilmente proseguiremo, siamo a un 90 per cento di probabilità. Anche Terence Hill è d’accordo, aspettiamo solo il sì definitivo”.

Insomma con il sì degli attori principali e gli ottimi ascolti che la serie continua a registrare nonostante siano passati 20 anni dalla prima stagione, si può dire che manca solo l’ufficialità per un ritorno di Don Matteo presto in tv.