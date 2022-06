Don Matteo 12 (replica): le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 9 giugno

Questa sera, giovedì 9 giugno 2022, va in onda in prima serata e in replica la seconda puntata di Don Matteo 12. La fiction ha come protagonista Terence Hill, attore che ha poi lasciato la serie TV nel corso della tredicesima stagione (andata in onda fino alla precedente settimana) cedendo il posto a Raoul Bova, subentrato come Don Massimo. Ma, ancor prima di tutti questi stravolgimenti, la dodicesima stagione ha raccontato altre storie intrecciatesi con quella di Don Matteo. Ma quali sono le anticipazioni della seconda puntata, in onda giovedì 9 giugno 2022 su Rai 1? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: trama e cast della seconda puntata

Secondo le anticipazioni rilasciate dalla Rai, la seconda puntata di Don Matteo 12 si intitola Non nominare il nome di Dio invano. Anna subisce un’aggressione da due misteriosi uomini che vogliono rapinarla. In suo soccorso interviene Sergio La Cava, che riesce a disarmare i malintenzionati. Successivamente il giovane viene ferito da un’arma da fuoco e si scopre, così, la sua identità: anni prima aveva rubato in casa di sua sorella e causato la morte accidentale del nipote. Per questa vicenda Sergio ha scontato sei anni di prigione; Anna va così a trovare il giovane, in ospedale. Nel frattempo Don Matteo è alle prese con una famiglia problematica: Ines è una bambina che, dopo la morte della madre per leucemia, è stata cresciuta da sua nonna, adesso malata di Alzheimer.

Non potendo a causa della malattia accudire la nipote, Don Matteo si prende carico della bambina. Il parroco fa dunque una scoperta eccezionale: trova una foto che ritrae la madre di Ines in compagnia di Sergio. I due avevano avuto una relazione anni prima e Ines potrebbe dunque essere sua figlia. Ma nel frattempo un uomo legato al passato di Sergio viene trovato morto e il ragazzo viene immediatamente additato come colpevole. La verità è però un’altra e bisognerà indagare a fondo.

Don Matteo 12 streaming

Dove vedere Don Matteo 12 in diretta TV e live streaming? La fiction con Terence Hill va in onda in replica su Rai 1 a partire da giovedì 2 giugno 2022, alle ore 21:25. Il canale principale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Se invece vi interessa seguire la live streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. Inoltre, se volete recuperare le puntate in un secondo momento, potete farlo grazie alla funzione on-demand di RaiPlay.