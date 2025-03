Don Camillo: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 22 marzo 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 torna Don Camillo, un classico del cinema. Una pellicola del 1952 diretta da Julien Duvivier e liberamente ispirata ai personaggi creati da Giovannino Guareschi, Don Camillo e Peppone, interpretati da Gino Cervi e Fernandel. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

In un piccolo paese della Bassa Padana, Don Camillo, il robusto e combattivo parroco, e Peppone, il sindaco comunista, si trovano perennemente in contrasto, ma dopo scontri talvolta violenti, finiscono col mettersi d’accordo, lasciandosi guidare dal buon senso. Mentre i rossi festeggiano, in un comizio, la loro vittoria alle elezioni, Don Camillo fa suonare le campane a morte. Però Peppone si prende la sua rivincita quando può annunciare la prossima costruzione di una magnifica Casa del Popolo. Don Camillo, che non riesce a completare la costruzione del suo oratorio, si domanda dove Peppone trovi i soldi ma, ripensandoci, ricorda la storia della cassa d’una divisione militare scomparsa misteriosamente. Messo alle strette, Peppone viene indotto a cedere una parte del bottino. Don Camillo si lascia spesso trasportare dal suo temperamento ma poi si pente delle sue intemperanze e accetta umilmente i rimproveri che gli vengono dal Crocifisso dell’altare maggiore. Il tempestoso amore d’un giovane comunista per la figlia d’un possidente, benché abbia lieto fine, fa perdere il controllo di sé a Don Camillo, tanto che il vescovo lo manda un po’ in vacanza. Peppone proibisce ai suoi amministrati di salutarlo quando lascia il paese ma Don Camillo sarà festeggiato alle più vicine stazioni della linea ferroviaria dai suoi fedeli e dallo stesso Peppone.

Don Camillo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Don Camillo, ma quali sono i personaggi del film (il cast)? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fernandel: don Camillo

Gino Cervi: Peppone, Giuseppe Bottazzi

Sylvie: signora Cristina

Vera Talchi: Gina Filotti

Franco Interlenghi: Mariolino della Bruciata

Saro Urzì: il Brusco

Charles Vissières: il Vescovo

Marco Tulli: lo Smilzo

Giovanni Onorato: Scartazzini

Gualtiero Tumiati: Ciro della Bruciata

Luciano Manara: Filotti

Leda Gloria: signora Bottazzi

Italo Clerici: l’arbitro venduto

Mario Siletti: avv. Stiletti

Manoel Gary: delegato del PCI

Giorgio Albertazzi: don Pietro

Olga Solbelli: madre di Gina

Armando Migliari: Rosco della Bruciata

Carlo Duse: il Bigio

André Hildebrand: Barchini il tipografo

Clara Auteri: donna che incita a gridare “Viva Peppone!”

Peppino De Martino: un consigliere di maggioranza

Franco Pesce: Matuggia il sagrestano

