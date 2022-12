Chi è Dominique, la mamma di Ema Stokholma: “Violenza fisica e verbale”

Chi è Dominique, la mamma di Ema Stokholma, concorrente di Ballando con le stelle 2022? La conduttrice radiofonica ha parlato della sua difficile infanzia nel libro autobiografico “Per il mio bene”. Morwenn Moguerou, questo il vero nome di Ema, è la secondogenita di Dominique, una ragazza bretone che ha avuto una breve relazione con un ragazzo italiano da cui ha avuto due figli, Gwendal e la famosa disc jokey, ora in gara a Ballando.

Lui è tornato in Italia prima della nascita di Ema, lasciando i due figli con la madre che li ha cresciuti nel Sud-est della Francia. “C’era spazio solo per la violenza fisica e verbale, la cattiveria, la crudeltà – ha raccontato più volte Ema -. Non c’erano carezze, parole dolci, mai. Episodi di violenza tutti i giorni, c’era grande solitudine. Le cose che mi diceva mi facevano più male della violenza fisica”.

In più di un’occasione Ema Stokholma ha definito la madre un “mostro”: “Riempiva tutto lo spazio con urla e botte”, ha raccontato a Vanity Fair, spiegando che “per il mio bene” era la motivazione che le dava la madre quando la picchiava.

Dominique, la madre di Ema Stokholma, è morta di leucemia quasi cinque anni fa: “Non c’è più e non mi ha mai chiesto scusa, non c’è motivo di perdonarla. Ho preferito capirla, provare empatia per lei. Perdonare vorrebbe dire: ok, riparto da zero, invece no. Io mi ricordo tutto quello che è stato fatto a me e a mio fratello. Ma ora so che anche lei era una vittima, non stava bene”, ha raccontato la concorrente di Ballando con le stelle 2022 in una recente intervista a Oggi.