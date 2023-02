Domenica In Sanremo 2023: quando ci sarà (canta) il vincitore, a che ora

Domenica In Sanremo 2023: quando ci sarà (canta) vincitore, a che ora

Quando ci sarà (a che ora) il vincitore del Festival di Sanremo 2023 a Domenica In di Mara Venier in onda oggi, 12 febbraio, su Rai 1? Molti fan del programma e del Festival se lo stanno chiedendo, vogliono vedere quando Marco Mengoni che ha trionfato con la sua “Due vite” salirà sul palco dell’Ariston. Una risposta ufficiale e pubblica al momento non c’è. L’artista, presumibilmente, dovrebbero apparire sul palco verso la fine del programma che – ricordiamo – chiude alle ore 18,45. Non sono però escluse sorprese con una sua apparizione ed esibizione in “anticipo”.

Oggi pomeriggio, oltre al vincitore del Festival di Sanremo 2023, Mara Venier ospiterà tutti gli altri cantanti in gara al Festival. Tutti avranno la possibilità di esibirsi e di rispondere alle domande dei giornalisti e vip presenti in teatro. Quindi nel dettaglio oggi rivedremo:

Marco Mengoni, Ultimo, Mr Rain, Lazza, Tananai, Madame, Rosa Chemical, Colapesce e Dimartino, Elodie, Giorgia, Coma Cose, Gianluca Grignani, Modà, Paola e Chiara, LDA, Ariete, Articolo 31, Mara Sattei, Leo Gassmann, Colla Zio, Levante, Cugini di Campagna, Gianmaria, Olly, Anna Oxa, Will, Shari e Sethu.

Streaming e tv

Dove vedere Domenica In – Speciale Sanremo 2023? Il programma vi aspetta su Rai 1 oggi, domenica 12 febbraio, a partire dalle ore 14. La puntata, salvo cambiamenti di programma, finirà alle ore 18,45 e sarà interamente incentrata sul Festival di Sanremo 2023.

Dove vedere la puntata in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it, la piattaforma streaming che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.