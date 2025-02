Domenica In Sanremo 2023, la scaletta: cantanti e ospiti della puntata speciale

Qual è la scaletta della puntata speciale di Domenica In Sanremo 2025 in onda oggi, 16 febbraio? Ci saranno tutti i cantanti in gara al Festival? La puntata del programma di Mara Venier inizierà oggi, 16 febbraio, alle ore 14 in diretta dal teatro Ariston di Sanremo. Tutti i cantanti e il vincitore della 75esima calcheranno nuovamente il palco per riesibirsi e per sottoporsi alle domande e alle analisi dei giornalisti e ospiti in studio. Ma vediamo nel dettaglio scaletta e ospiti di Domenica In speciale Sanremo 2025.

Scaletta e ospiti

Ecco la scaletta (anticipata da Il Fatto Quotidiano):

14:00 Ingresso Mara Venier

14:10 Achille Lauro – Incoscienti Giovani – talk con Achille Lauro

14:25 Elodie – Dimenticarsi alle 7 – talk con Elodie

14:38 Fedez – Battito – talk con Fedez

14:50 Tony Effe – Damme ‘na mano – talk con Tony Effe

15:00 Lucio Corsi – Volevo essere un duro – talk con Lucio Corsi

15:10 Coma_Cose – Cuoricini – talk con Coma_Cose

15:20 Olly – Balorda nostalgia – talk con Olly

15:35 Giorgia – La cura per me – talk con Giorgia

15:55 The Kolors – Tu con chi fai l’amore – talk con The Kolors

16:05 Marcella Bella – Pelle diamante – talk con Marcella Bella

16:15 Irama – Lentamente – talk con Irama

16:30 Brunori Sas – L’albero delle noci – talk con Brunori Sas

16:40 Francesco Gabbani – Viva la vita – talk con Francesco Gabbani

16:55 Modà – Non ti dimentico – talk con Modà

17:21 Francesca Michielin – Fango in paradiso – talk con Michielin

17:30 Noemi – Se t’innamori muori – talk con Noemi

17:40 Rose Villain – Fuorilegge – talk con Rose Villain

17:55 Simone Cristicchi – Quando sarai piccola – talk con Simone Cristicchi

18:05 Rocco Hunt – Mille vote ancora – talk con Rocco Hunt

18:15 Gaia – Chiamo io chiami tu – talk con Gaia

18:25 Rkomi – Il ritmo delle cose – talk con Rkomi

18:36 Sarah Toscano – Amarcord – talk con Sarah Toscano

18:46 Bresh – La tana del granchio – talk con Bresh

18:56 Clara – Febbre – talk con Clara

19:06 Joan Thiele – Eco – talk con Joan Thiele

19:16 Serena Brancale – Anema e core – talk con Serena Brancale

19:26 Settembre – Vertebre – talk con Settembre

19:36 Mara Venier fa rivedere video vincitore

19:46 Saluti e ringraziamenti finali

19:55 Fine trasmissione

Gli ospiti di Mara Venier, invece, saranno tanti giornalisti e opinionisti del mondo della musica e dello spettacolo presenti al teatro Ariston di Sanremo come Lino Banfi, Giorgia Cardinaletti, Francesca Pascale, Enzo Miccio, Luca Tommassini, Gabriele Cirilli, Giovanni Terzi, Barbara Foria, Marino Bartoletti, Pino Strabioli e l’esperto di moda Beppe Angiolini. Con loro, anche il piccolo Samuele Parodi, il bambino siciliano di undici anni definito “il tuttologo di Sanremo”.

Confermata poi la presenza dei cantanti nella scaletta di Domenica In Sanremo 2025: Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori SAS, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

Classifica Sanremo 2025

Ma vediamo la classifica del Festival di Sanremo 2025 nel dettaglio. Ecco tutti i cantanti e brani dal 1 al 30esimo posto annunciati ieri sera su Rai 1: