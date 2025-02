A che ora finisce Domenica In Sanremo 2025: quanto dura (durata) lo show su Rai 1

A che ora finisce (durata) Domenica In Sanremo 2025, in onda oggi – 16 febbraio – su Rai 1? Il programma condotto da Mara Venier va in onda oggi dalle ore 14 alle ore 20. A differenza dello scorso anno lo show è stato allungato di qualche ora. La durata complessiva della messa in onda (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 6 ore.

Ospiti

Gli ospiti di Mara Venier, invece, saranno tanti giornalisti e opinionisti del mondo della musica e dello spettacolo presenti al teatro Ariston di Sanremo. Confermata poi la presenza dei cantanti nella scaletta di Domenica In Sanremo 2025: Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori SAS, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora finisce e la durata di Domenica In Sanremo 2025, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Lo show, condotto da Mara Venier, va in onda oggi – 16 febbraio 2024 – dalle ore 14 alle ore 20 su Rai 1. Non sarà possibile seguirlo in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.