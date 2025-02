Domenica In Sanremo 2025, giornalisti e ospiti della puntata speciale

Quali sono i giornalisti e ospiti di Domenica In – Speciale Sanremo 2025 in onda oggi dal teatro Ariston su Rai 1? Nel corso della puntata Mara Venier accoglierà tutti i cantanti della 75esima edizione del Festival. Gli artisti si alterneranno sul palco per cantare, con i commenti dei giornalisti del settore e – ospiti in qualità di opinionisti – come Lino Banfi, Giorgia Cardinaletti, Francesca Pascale, Enzo Miccio, Luca Tommassini, Gabriele Cirilli, Giovanni Terzi, Barbara Foria, Marino Bartoletti, Pino Strabioli e l’esperto di moda Beppe Angiolini. Con loro, anche il piccolo Samuele Parodi, il bambino siciliano di undici anni definito “il tuttologo di Sanremo”.

Confermata poi la presenza dei cantanti nella scaletta di Domenica In Sanremo 2025: Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori SAS, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata speciale di Domenica In sul Festival di Sanremo 2025 in diretta tv e live streaming? Il programma vi aspetta su Rai 1 oggi, domenica 16 febbraio 2025, a partire dalle ore 14. La puntata, salvo cambiamenti di programma, finirà alle ore 20. Non solo tv. La trasmissione va in onda anche in live streaming su RaiPlay.it, la piattaforma streaming che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.