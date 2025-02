Domenica In Sanremo 2025, biglietti pubblico: quanto costano e dove acquistarli

Dove è possibile acquistare i biglietti di Domenica In Sanremo 2025 in onda oggi, 16 febbraio, in diretta dal teatro Ariston? Per assistere dal vivo al programma condotto da Mara Venier il comune di Sanremo nelle scorse settimane ha comunicato le modalità. Era possibile presentare la richiesta tramite un apposito modulo online.

Potevano presentare la domanda solo i maggiorenni e l’accesso alla trasmissione è consentito al minorenne (accompagnato da un maggiorenne) che abbia compiuto il dodicesimo anno di età. Inoltre, per assistere tra il pubblico a Domenica In Sanremo 2025, è stata presa in considerazione un’unica richiesta per 2 nominativi: in totale prenderanno parte alla trasmissione 140 persone. Successivamente, in caso di assegnazione il richiedente è stato contattato. Il ritiro biglietti è stato possibile presso l’ufficio relazioni con il pubblico nei giorni scorsi.

Streaming e tv

Abbiamo visto i biglietti (pubblico) di Domenica In Sanremo 2025, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Lo show, condotto da Mara Venier, va in onda oggi – 16 febbraio 2025 – dalle ore 14 alle ore 20 su Rai 1. Non sarà possibile seguirlo in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.