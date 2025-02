Domenica In Sanremo 2025, biglietti: dove e come acquistarli, prezzi

Dove e come è possibile acquistare i biglietti per assistere dal vivo alla puntata di Domenica In in onda dal teatro Ariston il giorno dopo la finale del Festival di Sanremo 2025? Per seguire il programma condotto da Mara Venier dal vivo bisognava mandare una richiesta al comune di Sanremo dalle ore 9:00 del 1 febbraio 2025 alle ore 23:59 del 2 febbraio 2025 tramite apposito modulo di partecipazione on-line da compilare con il proprio nome, cognome, data di nascita, telefono cellulare ed indirizzo e-mail valido. Potevano presentare la domanda solo i maggiorenni. L’accesso alla trasmissione è consentito al minorenne (accompagnato da un maggiorenne) che abbia compiuto il dodicesimo anno di età. In tutto erano a disposizione 100 biglietti.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata speciale di Domenica In sul Festival di Sanremo 2025? Il programma vi aspetta su Rai 1 oggi, domenica 16 febbraio 2025, a partire dalle ore 14. La puntata, salvo cambiamenti di programma, finirà alle ore 20. Non solo tv. La trasmissione va in onda anche in live streaming su RaiPlay.it, la piattaforma streaming che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.