A che ora inizia Domenica In Sanremo 2025: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Domenica In Sanremo 2025, il programma condotto da Mara Venier in diretta dal teatro Ariston? La messa in onda dello show, in cui si esibiranno tutti i cantanti che hanno preso parte alla kermesse canora, è prevista a partire dalle ore 14. Il talk Rai andrà in onda fino alle ore 20. La durata complessiva sarà quindi di circa 6 ore. I vari artisti si confronteranno con la conduttrice e con i vari ospiti che prenderanno posto sul palco.

Cantanti

Quali sono i cantanti che prenderanno parte a Domenica In – Speciale Sanremo 2025? Ecco la lista completa:

Achille Lauro – Incoscienti giovani

Gaia – Chiamo io chiami tu

Coma_Cose – Cuoricini

Francesco Gabbani – Viva la vita

Willie Peyote – Grazie ma no grazie

Noemi – Se ti innamori muori

Rkomi – Il ritmo delle cose

Modà – Non ti dimentico

Rose Villain – Fuorilegge

Brunori SAS – L’albero delle noci

Irama – Lentamente

Clara – Febbre

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Emis Killa – Demoni

Sarah Toscano – Amarcord

Fedez – Battito

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

Joan Thiele – Eco

The Kolors – Tu con chi fai l’amore

Bresh – La tana del granchio

Marcella Bella – Pelle diamante

Tony Effe – Damme ‘na mano

Elodie – Dimenticarsi alle sette

Olly – Balorda nostalgia

Francesca Michielin – Fango in paradiso

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento – La mia parola

Serena Brancale – Anema e core

Rocco Hunt – Mille volte ancora

Giorgia – La cura per me

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Domenica In Sanremo 2025, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma vi aspetta su Rai 1 oggi, domenica 16 febbraio 2023, a partire dalle ore 14. La puntata, salvo cambiamenti di programma, finirà alle ore 20. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming su RaiPlay.it, la piattaforma streaming che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.