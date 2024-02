Domenica In Sanremo 2024: quando canta (ci sarà) Emma, a che ora

Quando ci sarà (a che ora) canta Emma a Domenica In di Mara Venier in onda oggi, 11 febbraio, su Rai 1 nello speciale su Sanremo 2024? Molti fan del programma e del Festival se lo stanno chiedendo, e vogliono sapere quando canterà il proprio beniamino. La cantante, secondo la scaletta, si esibirà alle ore 14,08.

Oggi pomeriggio, oltre al vincitore del Festival di Sanremo 2024, Mara Venier ospiterà tutti gli altri cantanti in gara al Festival. Tutti avranno la possibilità di esibirsi e di rispondere alle domande dei giornalisti e vip presenti in teatro. Quindi nel dettaglio oggi rivedremo: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr. Rain, Maninni, Ricchi e Poveri, Santi Francesi, Clara e BNKR44. Questa la scaletta completa di Domenica In Sanremo 2024:

Ore 14.00 – Sigla e inizio della puntata con prima esibizione di Alfa

Ore 14.18 – Emma

Ore 14.33 – Ghali

Ore 14.41 – Fiorella Mannoia

Ore 14.53 – Diodato

Ore 15.03 – Loredana Bertè

Ore 15.20 – Gazzelle

Ore 15.28 – Geolier

Ore 15.43 – Il Volo

Ore 15.59 – Negramaro

Ore 16.09 – Irama

Ore 16.20 – Superospite Riccardo Cocciante che si esibirà dal vivo con “Bella senz’anima”

Ore 16.42 – Annalisa

Ore 16.58 – Dargen D’Amico

Ore 17.20 – Alessandra Amoroso

Ore 17.31 – Mahmood

Ore 17.41 – Clara

Ore 17.53 – Renga e Nek

Ore 18.03 – Big Mama

Ore 18.13 – Maninni

Ore 18.20 – La Sad

Ore 18.27 – Rose Villain

Ore 18.34 – The Kolors

Ore 18.44 – Fred De Palma

Ore 18.52 – Il Tre

Ore 18.59 – Bnkr44

Ore 19.06 – Angelina Mango

Ore 19.16- I Santi Francesi

Ore 19.23 – Sangiovanni

Ore 19.31 – Mr Rain

Ore 19.39 – I Ricchi e Poveri

Ore 19.55 – Fine puntata

Streaming e tv

Abbiamo visto quando canta (a che ora) Emma a Domenica In – Speciale Sanremo 2024, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma vi aspetta su Rai 1 oggi, domenica 11 febbraio, a partire dalle ore 14. La puntata, salvo cambiamenti di programma, finirà alle ore 19.55 e sarà interamente incentrata sul Festival di Sanremo 2024. Dove vedere la puntata in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it, la piattaforma streaming che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.