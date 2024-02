Domenica In Sanremo 2024, diretta LIVE: la cronaca in tempo reale

DOMENICA IN SANREMO 2024 DIRETTA LIVE – Oggi, domenica 11 febbraio, alle ore 14 su Rai 1 va in onda Domenica In – Speciale Sanremo 2024. Alla conduzione Mara Venier. Sul palco dell’Ariston tanti ospiti e tutti i cantanti in gara al Festival. Noi di TPI seguiremo LIVE il programma con una diretta testuale. Seguitela con noi!

Ore 18.10 – Tocca a Dargen D’Amico.

Ore 17.50 – Arriva il momento di Annalisa, terza classificata: “Giusto condividere ognuno il proprio percorso”

Ore 17.45 – Ospite d’eccezione Riccardo Cocciante, che si esibisce in “Bella senz’anima”.

Ore 17.25 – Mara Venier chiama sul palco Irama.

Ore 16.55 – Sul palco dell’Ariston arrivano i Negramaro.

Ore 16.30 – Ecco la vincitrice del Festival di Sanremo 2024: Angelina Mango. “Stamattina mi sono svegliata pensando fosse solo un sogno. E invece è tutto vero. La prima telefonata? A mia mamma, è stata una telefonata silenziosa, piena di sguardi, eravamo entrambe sconvolte”.

Ore 16.15 – Mara Venier chiama sul palco Il Volo.

Ore 15.55 – Arriva uno dei momenti più attesi del pomeriggio: sul palco Geolier, secondo classificato (ma primo per il televoto). “È stata una settimana impegnativa, me la sono goduta”. Mara Venier gli fa notare: “Ci sono stati dei momenti difficili…”. Risposta secca del rapper: “Quei momenti ti aiutano a crescere, sono i migliori”. La contestazione del pubblico dell’Ariston? Geolier si schermisce: “Non fa niente…”. Il grande risultato di preferenze al televoto? “Il supporto del pubblico non è mai abbastanza. Non lo sapevo, riceverlo è sempre magnifico. Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato”.

Ore 15.40 – Standing ovation del pubblico per l’esibizione di Loredana Berté: la cantante scoppia in lacrime per l’emozione.

Ore 15.30 – Sale sul palco dell’Ariston Loredana Berté, vincitrice del premio della critica, dedicato a sua sorella Mia Martini. “Mimì! Ritorniamo a casa finalmente”. “Io sono la vincitrice morale? Mi sono anche rotta le pa**e di essere la vincitrice la morale, avrei voluto vincere per andare all’Eurovision in Svezia e rompere le pa**e al mio ex marito”.

Ore 15.24 – Mara Venier chiama sul palco Gazelle.

Ore 15.15 – Tocca a Diodato: “La cover di De Andrè? Per me è un modello inarrivabile ma che mi spinge sempre ad alzare l’asticella”.

Ore 15.05 – Mara Venier invita sul palco Fiorella Mannoia.

Ore 15.00 – La risposta di Ghali all’ambasciatore israeliano in Italia, che si era scagliato contro il Festival: “Non so cosa rispondere. Mi dispiace tanto. Mi accusa di usare il palco? E per cosa dovrei usarlo il palco? Io l’ho sempre usato per questo: sono nato con Internet e Internet può documentare che da sempre parlo di quello che sta succedendo. Non è iniziato tutto il 7 ottobre. Ma la gente in questo momento ha paura di perdere qualcosa se dice ‘Viva la pace'” (Leggi: cosa ha detto l’ambasciatore israeliano in Italia).

Ore 14.45 – Mara Venier chiama sul palco Ghali, che con il suo appello “Stop genocidio” ha scatenate l’ira dell’ambasciatore israeliano in Italia.

Ore 14.25 – Tocca ora a Emma, che si presenta sul palco con gli occhiali da sole: “Stanotte ho fatto festa, sono tornata alle 8.30”.

Ore 14.15 – Il primo ospite è Alfa, che parla del duetto con Roberto Vecchioni sulle note di ‘Sogna ragazzo sogna’: “E’ la canzone con cui si sono innamorati i miei genitori”.

Ore 14.10 – Tra gli opinionisti che affiancheranno Mara Venier nella puntata di oggi ci sono Lino Banfi, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Andrea Delogu, Vera Gemma, Marino Bartoletti, Paolo Giordano, Emanuela Castellina.

Ore 13.50 – Tra pochi minuti inizierà lo speciale Sanremo di Domenica In. Con Mara Venier tanti ospiti e tutti i cantanti del Festival di Sanremo. Seguite la puntata con noi!

LA CLASSIFICA DEL FESTIVAL DI SANREMO 2024

Angelina Mango Geolier Annalisa Ghali Irama Mahmood Loredana Bertè Il Volo Alessandra Amoroso Alfa Gazzelle Il Tre Diodato Emma Fiorella Mannoia The Kolors Mr Rain Santi Francesi Negramaro Dargen D’Amico Ricchi e Poveri Big Mama Rose Villain Clara Renga e Nek Maninni La Sad BNKR44 Sangiovanni Fred De Palma

Cantanti

Quali sono i cantanti che prenderanno parte a Domenica In – Speciale Sanremo 2024? Ecco la lista completa:

Fiorella Mannoia – Mariposa

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Dargen D’Amico – Onda alta

Emma – Apnea

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Angelina Mango – La noia

La Sad – Autodistruttivo

Diodato – Ti muovi

Il Tre – Fragili

Renga e Nek – Pazzo di te

Sangiovanni – Finiscimi

Alfa – Vai

Il Volo – Capolavoro

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Gazzelle – Tutto qui

Negramaro – Ricominciamo tutto

Irama – Tu no

Rose Villain – Click boom

Mahmood – Tuta gold

Loredana Bertè – Pazza

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Big Mama – La rabbia non ti basta

Ghali – Casa Mia

Annalisa – Sinceramente

Mr. Rain – Due altalene

Maninni – Spettacolare

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Santi Francesi – L’Amore in bocca

Clara – Diamanti Grezzi

BNKR44 – Governo punk

