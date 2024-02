Domenica In Sanremo 2023, la scaletta: cantanti e ospiti della puntata speciale

Qual è la scaletta della puntata speciale di Domenica In Sanremo 2024? Ci saranno tutti i cantanti in gara al Festival? La puntata del programma di Mara Venier inizierà oggi, 11 febbraio, alle ore 14 in diretta dal teatro Ariston di Sanremo. Tutti i cantanti e il vincitore della 74esima calcheranno nuovamente il palco per riesibirsi e per sottoporsi alle domande e alle analisi dei giornalisti e ospiti in studio. Ma vediamo nel dettaglio scaletta e ospiti di Domenica In speciale Sanremo 2024.

Scaletta e ospiti

Ecco la scaletta:

Ore 14.00 – Sigla e inizio della puntata con prima esibizione di Alfa

Ore 14.18 – Emma

Ore 14.33 – Ghali

Ore 14.41 – Fiorella Mannoia

Ore 14.53 – Diodato

Ore 15.03 – Loredana Bertè

Ore 15.20 – Gazzelle

Ore 15.28 – Geolier

Ore 15.43 – Il Volo

Ore 15.59 – Negramaro

Ore 16.09 – Irama

Ore 16.20 – Superospite Riccardo Cocciante che si esibirà dal vivo con “Bella senz’anima”

Ore 16.42 – Annalisa

Ore 16.58 – Dargen D’Amico

Ore 17.20 – Alessandra Amoroso

Ore 17.31 – Mahmood

Ore 17.41 – Clara

Ore 17.53 – Renga e Nek

Ore 18.03 – Big Mama

Ore 18.13 – Maninni

Ore 18.20 – La Sad

Ore 18.27 – Rose Villain

Ore 18.34 – The Kolors

Ore 18.44 – Fred De Palma

Ore 18.52 – Il Tre

Ore 18.59 – Bnkr44

Ore 19.06 – Angelina Mango

Ore 19.16- I Santi Francesi

Ore 19.23 – Sangiovanni

Ore 19.31 – Mr Rain

Ore 19.39 – I Ricchi e Poveri

Ore 19.55 – Fine puntata

Gli ospiti di Mara Venier, invece, saranno tanti giornalisti e opinionisti del mondo della musica e dello spettacolo presenti al teatro Ariston di Sanremo come Lino Banfi, Francesco Paolantoni, Enrica Bonaccorti, Gabriele Cirili, Andrea Delogu, Vera Gemma, Luca Tommasini, Marino Bartoletti, Pino Strabioli, Paolo Giordano, Luca Dondoni, Emanuela Castellini, Andrea Lanfranchi, Mauro Situra, Beppe Angiolini e tanti altri.

Confermata poi la presenza dei cantanti nella scaletta di Domenica In Sanremo 2024: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr. Rain, Maninni, Ricchi e Poveri, Santi Francesi, Clara e BNKR44. Ospite d’eccezione Riccardo Cocciante, che si esibirà dal vivo con “Bella senz’anima”, brano di successo del 1974.

Classifica Sanremo 2024

Ma vediamo la classifica del Festival di Sanremo 2024 nel dettaglio. Ecco tutti i cantanti e brani dal 1 al 28esimo posto annunciati ieri sera su Rai 1: