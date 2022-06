Domenica In, quando finisce: la data dell’ultima puntata e quando torna su Rai 1

Quando finisce la stagione 2021-2022 di Domenica In, lo storico programma di Rai 1 condotto da Mara Venier? La risposta ve la diamo subito: l’ultimo appuntamento è previsto per il 5 giugno 2022. L’ultima puntata però sarà più breve del solito perché la conduttrice dovrà lasciare la linea alle ore 15,50 ad uno Speciale del Tg1 che racconterà la Parata per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. La musica sarà al centro del programma per l’ultima puntata della stagione. Ci saranno Bobby Solo, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Cesare Cremonini e Francesco Gabbani. Poi ancora Andrea Sannino con Franco Ricciardi e Bruno Venturini.

Quando torna

Ma quando torna in onda Domenica In con Mara Venier? L’appuntamento è per la prossima stagione tv, da settembre. Una data ufficiale al momento non è stata data, ma presto si avranno novità. Di certo Rai 1 non chiuderà il programma visti gli ottimi ascolti avuti durante la stagione.

Streaming e tv

Dove vedere o meglio rivedere Domenica In in diretta tv e live streaming? Il programma, come noto, va in onda la domenica pomeriggio su Rai 1 a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.