Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi, 9 marzo 2025

Torna oggi, 9 marzo 2025, Domenica In, la trasmissione della domenica pomeriggio di Rai 1 condotta da Mara Venier. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno molti ospiti del mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In in onda oggi, dalle ore 14, domenica 9 marzo 2025 su Rai 1.

Ospiti e scaletta della puntata di oggi, 9 marzo

La puntata di Domenica In di oggi, domenica 9 marzo 2025, si aprirà con un ricordo del cantautore Mino Reitano: in studio ci sarà la moglie Patrizia Vernola con le due figlie Grazia e Giuseppina.

A seguire, Mara Venier intervisterà il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, che ripercorrerà i momenti più importanti della sua lunga carriera e ricorderà l’attrice Eleonora Giorgi, recentemente scomparsa.

Spazio poi alla musica con Brunori Sas che si esibirà al pianoforte con il brano “L’albero delle noci” e con Clara, che canterà il brano “Febbre”.

In studio anche la conduttrice televisiva Serena Dandini per presentare il suo romanzo “C’era la luna” e la giornalista Tiziana Panella, affiancata dal marito, il professor Vittorio Emanuele Parsi: i due racconteranno il difficile momento che hanno vissuto a causa di un malore improvviso che ha colpito recentemente lo stesso Parsi e che hanno deciso di raccontare nel libro “La vita due volte”.

Diretta tv e streaming

Domenica In vi aspetta su Rai 1 oggi, 9 marzo 2025. Dove vedere la puntata del programma di Mara Venier in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone gratis.